Periódico La Jornada

Lunes 21 de abril de 2025, p. 8

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que hay un avance en el monitoreo que tienen en las escuelas del país, donde se están cumpliendo los lineamientos de erradicar la comida chatarra de las escuelas.

Es así que no habrá ni un paso atrás en estas acciones, porque la ley no se negocia , aseveró tras recordar que la Ley General de Educación y los lineamientos establecidos por esta dependencia federal y la Secretaría de Salud el pasado 30 de septiembre estipulan que ya no se puede vender comida chatarra, refrescos, ni bebidas azucaradas dentro de las escuelas.

El secretario de Educación afirmó que a las escuelas no van a regresar los productos ultraprocesados ni la comida chatarra porque dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el eje articulador Vida saludable apuesta por formar una nueva cultura alimenticia entre las niñas, niños, jóvenes y adolescentes.