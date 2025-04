En particular se refirieron al planteamiento del organismo para incrementar los horarios de transmisión de este tipo de anuncios, lo que llevaría a una mayor exposición de la población infantil a los mensajes que, también se ha comprobado, tienen un efecto directo en el sobrepeso y la obesidad.

La publicidad en medios digitales llega a 70 por ciento de niños y adolescentes, lo que equivale a la exposición a casi tres comerciales por cada hora que pasan frente a algún dispositivo. Lo más grave, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, es que 90 por ciento de los anuncios promueven productos no saludables.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, recordó que desde 2014 están vigentes los lineamientos que prohíben ese tipo de anuncios en los horarios de lunes a viernes de 14:30 a 19:30 horas, así como sábado y domingos de 7 a 19:30 horas.

El proyecto ya retirado de Cofepris planteaba que las mercancías que portaran uno o más sellos de advertencia por su elevado contenido de azúcares, sal y grasas, no se podrían publicitar de lunes a viernes entre las 19 y 22 horas. Calvillo señaló que eso implicaba disminuir a sólo tres horas la protección de niños y adolescentes.

En comentarios recibidos en la Conamer se destacó como un acierto la inclusión de reglas para los medios digitales, así como para la participación de artistas e influencers.

La especialista Shandurai Khama mencionó los resultados de una investigación en la que se analizaron 892 anuncios en plataformas digitales de 20 productos industrializados de las marcas comerciales de mayor consumo en el país. Se encontró que en Facebook, la mitad de los mensajes son de tipo emocional y en YouTube se identificó que las posibilidades de que un mensaje persuasivo emocional llegue a niños y adolescentes es casi tres veces más elevado en comparación con mensajes que no tienen publicidad dirigida.

La experta propuso que en los nuevos lineamientos se prohíba toda la publicidad digital de productos con uno o más sellos de advertencia, ya que el algoritmo (al no funcionar por horario) no puede garantizar que los niños no tengan acceso a esta exposición. Además, la publicidad digital es aún más persuasiva y personalizada , lo que aumenta la efectividad del mensaje, en este caso, que la población consuma esos productos.

Por su parte, Calvillo señaló que aunque en Cofepris existe un consejo consultivo de publicidad, del que forma parte, no fue convocado para la elaboración de los lineamientos y tampoco ha sido disuelto.