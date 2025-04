¿Por qué en lo oscurito?, porque todos fueron ignorados. Rafael Lebrija, entonces titular del máximo circuito, clamaba: Ojalá que con ese pacto (entre televisoras) la federación logre una cantidad adicional y siquiera por cortesía deberían decirnos qué está pasando . Enrique Fernández, del Celaya, apuntó: es ridículo que los dueños no sepamos ni montos ni maneras... . Enrique Borja era presidente de la FMF y justificó a su patrón: El contrato le permite a Televisa ceder o compartir los derechos, la federación no puede cobrar un extra, pues le está cumpliendo puntualmente .

Planeación, mucho trabajo y creer un poquito en el talento local es lo que le falta no sólo a Chivas, sino a todos los equipos. Además, mientras no haya ascenso y descenso están destinados a la mediocridad… Un poco de historia: El parteaguas fatídico fue cuando, a instancias de Alberto de la Torre, los dueños asumieron el control de los clubes. Uno de los personajes más nefastos ha sido Ricardo Salinas Pliego, quien tras conseguir en lo oscurito que Televisa le compartiera los derechos para transmitir al Tri (febrero de 1999), enseguida pujó duro y constante por quitar el descenso.

Las rechiflas e insultos se le resbalan al pasmado y confuso Vergara, quien quiso ahorrarse las mentadas cuando declaró que si no levanta al equipo chingo a mi madre , de todos modos le llueven los recordatorios… El equipo rojiblanco es arrastrado a remolque al precipicio por la ansiedad de resultados instantáneos. El dueño creyó que con Javier Chicharito Hernández iba a tener un envión mágico, milagroso, ¡nada!, se condenó a pagar un enorme sueldo por una pieza que no encaja en el rompecabezas.

Para junio de 2004 el propio De la Torre a duras penas podía contener a su Frankenstein. Tras una junta en el marco del llamado draft en Acapulco, salió a comentar la heroica lucha de las ramas inferiores para rechazar la propuesta de la Primera División: quitar el ascenso y descenso. Prevaleció el interés del futbol y la razón , expuso con alivio… Sin embargo, nunca quitaron el dedo del renglón, y en febrero de 2018 Lebrija acusó a TvAzteca y Grupo Imagen (ex dueña del Querétaro) de promover e impulsar una pausa de cuatro años al ascenso y descenso.

El ex directivo de los Diablos consideró: tienen miedo de ver descendidos a sus equipos . Otra voz explicó que no sólo les preocupaban las plantillas propias, sino también aquellas que transmitían: “Quieren salvar a los clubes en que han invertido y que tienen deudas con las televisoras. Esa es la verdadera bandera para abolir el descenso. Todo es una mentira maquillada de prosperidad deportiva… La FMF no es una empresa socialmente responsable, se aboca a favorecer a dos o tres”, dijo José Luis Sánchez Solá.

La pandemia por covid-19 les dio el pretexto. Hace un lustro (17 abril 2020) se anunció la eliminación del ascenso y descenso por problemas económicos derivados de la crisis sanitaria. Dijeron que la medida sería hasta el Apertura 2025, luego se habló de extenderla a 2026. Otras voces anuncian que llegó para quedarse y van a expandir la liga a 20 equipos, ¡pero si con 18 apenas compiten seis o siete…!, los demás son vil relleno, entre ellos, Pumas, que ‘salva’ el torneo con el engañabobos play-in… Chivas ¡ni eso!

Sin sorpresas: avanzan directo América, Toluca, Cruz Azul y Tigres, los otros encaminados a cuartos de final son Necaxa, León, Tuzos ¡y hasta el fiasco Monterrey!… Hay niveles y prioridades, habrá pausa de una semana para dirimir las semifinales de la Concachampions: Tigres-Cruz Azul e Inter Miami-Whitecaps… En la Liga Mx Femenil están listos los cuartos de final: América-Bravas, Pachuca-Atlas, Pumas-Chivas y Rayadas-Tigres.