El sábado pasado hubo una segunda ola nacional de cientos de manifestaciones y marchas este mes contra la agenda de Trump, después de que el 5 de abril hubo expresiones de protesta en los 50 estados en más de mil 200 acciones. El sábado, las mantas, pancartas y consignas eran desde demandas para frenar el ataque contra inmigrantes a proteger a la democracia estadunidense ante la amenaza autoritaria encabezada por Trump, muchas declarando reyes, no . En Boston, recordando el mensaje para preparar a los independentistas sobre la esperada represión por fuerzas británicas hace justo 250 años, donde una linterna en la famosa iglesia Old North significaba que llegarían por tierra, dos si por mar, ahora se proyectó sobre esa misma iglesia el mensaje Una si por mar, dos si por DC (el nombre del distrito federal de Washington).

uestro problema… no es la desobediencia civil. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema son los números de personas alrededor del mundo que han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, y millones han muerto por esta obediencia… Nuestro problema es que la gente es obediente alrededor del mundo frente a la pobreza y hambre y estupidez, y guerra y crueldad… Reconocemos esto en la Alemania Nazi. Sabemos que el problema ahí fue la obediencia.” El historiador Howard Zinn, tras haber participado en un acto de desobediencia civil en Boston contra la guerra en Vietnam en 1970 [ https://www.youtube.com/watch?v=A1b863o_Lp8 ].

Mientras, la respuesta feroz del secretario de Educación de Los Ángeles, Alberto Carvalho, afirmando que defenderá a estudiantes indocumentados hasta el final , y recordando que él llegó como un indocumentado a esa ciudad después del intento de agentes de la migra de ingresar a una primaria publica para entrevistar a niños y, en Boston, donde la alcaldesa, Michelle Wu, repite su mensaje de que si vienen por un bostoniano, respondemos todos , declarando que esa ciudad es el hogar de todos sin importar su condición migratoria –mensaje que repite en español y varios otros idiomas–, siguen nutriendo la resistencia contra las medidas para sembrar terror en comunidades inmigrantes.

En el ataque contra universidades, el gobierno de Trump se ha enfocado a propósito sobre las más famosas y poderosas, amenazando con retirar cientos de millones en fondos federales, si no aceptan condiciones, incluyendo anular ciertos programas académicos. Aunque varias han cedido o están en negociaciones, incluyendo Columbia, Yale y Brown, Harvard sorprendió al rechazar demandas que incluían nombrar un supervisor federal que se encargaría de vigilar lo que se enseña o no en la prestigiada universidad privada, declarando que no rendirá su independencia o cederá sus derechos constitucionales . El famoso técnico del equipo profesional de basquetbol Warriors se puso una camiseta de Harvard en su conferencia de prensa para mostrar solidaridad, declarar que es defensor de la libertad académica y festejar que esa universidad se enfrentó con ese bully .

Esta resistencia contra la derecha y sus líderes también se expresa por inmigrantes, sindicalistas, defensores de derechos civiles, comediantes y artistas de manera constante, en acciones grandes y microscópicas. Todos estos actos desobedientes son rayos de luz en la tormenta política tal vez más oscura de la historia moderna de Estados Unidos.

Tracy Chapman. Talkin’ About a Revolution. https://www.youtube.com/watch?v=Xv8FBjo1Y8I