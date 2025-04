C

irculan demoledores videos en la red social X en los que productores chinos desnudan a las grandes firmas internacionales de lujo dedicadas a explotar la frivolidad de los consumidores, a quienes no sólo les exprimen los bolsillos, sino que les hacen creer que poseer una bolsa femenina de 50 mil dólares, tenis internacionalmente famosos por 10 mil o cualquier otra chuchería valorada en decenas de miles de billetes verdes los hacen socialmente privilegiados . En los hechos, sí son artículos de primera calidad, pero no elaborados en los grandes centros de la moda , sino por artesanos de la República Popular con costos de producción 10, 20 o 30 veces inferiores respecto del precio final de venta en países como Estados Unidos, Francia, Italia o Gran Bretaña, donde los dueños de las marcas se limitan a pegar su famosa etiqueta y cínicamente atribuirse la elaboración del finísimo producto.

Uno de los protagonistas de esos videos explica que alrededor de 90 por ciento del precio final al consumidor las grandes firmas internacionales de lujo lo justifican porque los productos llevan su marca, que al final de cuentas es lo único que aportan, si no es que realidad las etiquetas también son made in China , como muchos de los productos utilizados por Donald Trump en su campaña electoral para promover su llegada a la Casa Blanca y viralizar su lema Make America Great Again .

Otro de los productores chinos que aparecen en el video pone un ejemplo concreto: una bolsa Birkin, de la marca francesa de lujo Hermès: su costo de fabricación en China es de 28 mil pesos mexicanos (mil 400 dólares), pero el precio de venta final es de 760 mil pesos (38 mil dólares), es decir, una diferencia de 27 veces sólo por la etiqueta y el añadido (falso, desde luego) de made in France. Y en la lista de firmas famosas también aparecen Louis Vuitton, Gucci, Dior, Balenciaga, Adidas, Nike, Reebok, Converse y otras tantas que producen en China, mientras en las grandes metrópolis los venden a un precio estratosférico.