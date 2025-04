E

n los 90 días desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ha firmado la friolera de 129 decretos (executive orders). El mismo ha insinuado que más que el contenido de los decretos su gusto es por mostrar la inigualable perfección de su caligrafía . Hay serias dudas sobre si muchos de ellos cumplen con los términos que marca la Constitución. Por lo pronto, los decretos estarán vigentes, independientemente de su legalidad y del daño que ocasionen a la sociedad y a la nación en su conjunto. Por ahora, vale mencionar algunos que ya causan estragos en los sectores a los que están dirigidos.