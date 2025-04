L

a Semana Santa es una celebración de las religiones católica y cristianas que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Considerada una de las festividades más importantes del año junto con la celebración de la Navidad o nacimiento de Cristo, los llamados creyentes no suelen valorar con suficiente cuidado su estilo personal de celebración de la Semana Santa, considerada por ciertos estudiosos como la segunda revancha de Satanás. En este espacio hemos recordado algo que los creyentes parecen olvidar: que al mismísimo maligno, satanás, lucifer, diablo o demonio no se le puede vencer en sus tentaciones sin que esas promocionadas victorias tengan sus consecuencias, sea en pleno desierto mientras el mesías ayunaba o en pleno atrio del templo de Jerusalén, cuando, contra su apacible costumbre, iracundo expulsó a los mercaderes con todo y sus puestos, recordándoles que su casa es casa de oración, no cueva de ladrones. 37 años después, esa casa de lo que haya sido fue destruida por las legiones romanas.