Hambrunas, epidemias, delincuencia, violencia asesina, enfermedades que creíamos desaparecidas y de pronto reviven y otras más que brotan antes que las intuyeran siquiera los microscopios más escrupulosos o los análisis químicos más detallistas. Los niveles imbatibles del analfabetismo y, obviamente, de la mínima culturización que permitiría que los seres humanos entendiéramos que el globo no está habitado por muchas razas, sino tan sólo por una, la humana, y que las diversas etnias que la conforman son el elemento esencial de su existencia y perennidad.

os dolientes tiempos de la Cuaresma opaca recién idos me llevaron, sin agrado alguno de mi parte, a meditar sobre las calamidades que se han asentado sobre el planeta Tierra en los últimos tiempos y, lo que es más, sin esperanza de que desaparezcan con el fin de estos 40 días dedicados a la oración, remordimiento, dolor de los pecados y, sobre todo, propósito de enmienda.

Agreguemos a todo lo anterior el aprovechamiento de las relaciones económicas y políticas que han sido cultivadas durante sexenios y que convierten a estas personas o sociedades en verdaderos seres míticos de los cuales uno de ellos cuenta y vale más que multitudes. Resulta obvio sacar negras conclusiones del panorama anterior, que convierte a individuos en seres distantes, totalmente fuera del alcance de la simple vista de los habitantes del planeta y, sin embargo, con los poderes absolutos de orientar al mundo hacia donde les plazca o convenga.

Solamente el Estado (los estados) pueden salvar el abismo entre los universos de la opulencia y la indigencia. Hoy, un reducido número de mujeres y hombres están convencidos de que las condiciones en que subsisten millones de personas significan un crimen de lesa humanidad y que no denunciarlo y no combatirlo, nos hace cómplices sin atenuantes.

En nuestra próxima entrega, conoceremos el pensamiento de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, sobre la idea que ha venido cobrando no tan sólo solidaridades y apoyos en el mundo académico, sino ¡quién lo creyera!, también entre prominentes hombres de gobierno de los partidos de centro-izquierda, por supuesto. Entre ellos, José Antonio Ocampo, ex ministro de finanzas de Colombia y ex secretario ministro de la Cepal. Escuchémoslos y demos nuestra opinión.

