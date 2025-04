Al estilo de Felipe Calderón, quien se acogió a los planes gringos de declarar una guerra contra el narcotráfico para, entre otros objetivos, tratar de remontar la crisis del fraude electoral, el ecuatoriano se está inventando amenazas con un doble propósito: en lo interno, instalar una coartada para amagar y actuar represivamente contra los opositores a su segundo periodo espurio, en particular contra la muy amañada elección reciente; en lo externo, para cumplir el cantado papel de provocador contra gobiernos a los que Washington busca debilitar o aislar en términos latinoamericanos, particularmente México.

Respecto a México, ha de recordarse la infame orden de allanar la embajada en Quito para sustraer a Jorge Glas, político y ex funcionario de primera línea en el gobierno de Rafael Correa. A pesar de la evidente violación a los principios fundamentales del derecho internacional, el gobierno de Noboa no ha sido condenado aún, a causa de los largos procesos que estos asuntos requieren.

Ahora, el multimillonario junior ecuatoriano ha pretendido involucrar a México en un tema que a los halcones gringos mucho les interesa cultivar, pues según la denuncia, que no tiene absolutamente ningún asidero que se hubiera difundido, simple especulación al estilo de periodistas y comentaristas también instrumentables, sicarios habrían partido a Ecuador para asesinar a Noboa. En ese país sudamericano, ha de decirse, hay suficientes elementos del crimen organizado, de tal manera que no necesitan importaciones, y los servicios de inteligencia tienen un impactante cúmulo de asuntos internos sin resolver, de tal manera que su eficacia en asuntos a la distancia no está acreditada.

Todo apunta, pues, a una maniobra para la represión interna y la provocación externa. Aunque la talla política del personaje, y sus maquinaciones, parezcan menores e incluso desdeñables, es necesario advertirlas a tiempo y precisar el contexto, que va más allá del trapicheo de Noboa y se instalan en los altos mandos intervencionistas de la Casa Blanca.

Y, mientras se analizan las violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que concesionarios de televisión abierta en México han cometido al transmitir anuncios del gobierno estadunidense contra migrantes, ¡hasta mañana!

X : @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx