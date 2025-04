Manifestó que lo que le hicieron no se lo buscó Marco Antonio. Es repercusión de que el Cecop siga en su lucha por el agua, por la tierra, por el territorio y por la biodiversidad , y advirtió que Marco Antonio ha sido el principal conductor de este movimiento y eso no le gusta al sistema .

Durante la asamblea, mujeres productoras informaron que Suástegui Muñoz se mantiene en situación de peligro, aunque tiene leve mejora después del ataque sufrido el viernes anterior, en el que recibió tres impactos de bala en un brazo, en las costillas y en el estómago.

Pidieron a los pueblos oraciones por la salvación de Marco Antonio, y aseguraron que el vocero del Cecop no es un hombre malo, no es un asaltante, no es un violador, él ayuda a los pueblos, hace la lucha de conseguir lo que no nos da el gobierno .

Rodolfo Chávez consideró que es muy delicado lo que ocurrió con Marco, se ha sostenido por su fortaleza, se mantiene en observación , y explicó que una bala que se alojó en el abdomen del dirigente opositor le provocó daños en bazo, hígado, colon y pulmón, por lo que sus riñones se mantienen en observación constante y su situación todavía es grave, pero estable.

Explicó que Suástegui Muñoz debió ser intervenido quirúrgicamente de nuevo ayer a las 3 de la mañana, operación que se prolongó más de tres horas, ya que la diálisis que se le comenzó a aplicar el sábado anterior alrededor de las 21:30 horas no produjo resultados con la rapidez que se deseaba, y su corazón comenzó a verse afectado.

Los asistentes leyeron un comunicado de la organización Cooperación Comunitaria, mediante el cual se dio a conocer que las actividades de reconstrucción participativa y siembra ecológica emprendidas a raíz del paso de los huracanes Otis y John –que perjudicaron Acapulco y la costa de Guerrero en octubre de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente–, se mantienen en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y dependiendo de la evolución de los acontecimientos, se tomará otra postura.

También demandaron vigilancia y resguardo en el hospital donde Marco Antonio es atendido.

La asamblea se llevó a cabo con representantes de las localidades Cacahuatepec, El Rincón, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Huamuchitos, Barrio Nuevo, Campanario, Apalani, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Rancho Las Marías, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Aguacaliente, Salsipuedes, Tasajeras, Garrapatas y Amatillo.