Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 21 de abril de 2025, p. 8

El músico argentino Fito Páez tuvo un reconocimiento de vida. Y no es un Grammy u otro premio que honre su labor artística. El regalo para el artista fue sonar las cuerdas del piano de su héroe George Gershwin, uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos , dijo el rosarino.

A manera de pleitesía, en un posteó en sus redes sociales, aseveró: Querido George, hice lo mejor que pude (al tocar su piano). Gracias por este regalo inolvidable.

El instrumento referido está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, país que el artista argentino visitó en días recientes impulsado por el sello Sony que aspira a poner en los oídos de estadunidenses su nuevo disco Novela, una ópera rock que el músico preparó desde finales de los años 80.

En su paso por el Congreso, en Washington, fue honrado por la editorial de la Biblioteca Nacional con un preciado diploma por su álbum de 2020 La conquista del espacio. Pero más aún, me regalaron la posibilidad de tocar el piano de George Gershwin, uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos, detrás un autorretrato de su hermano Ira, autor de los textos del gran George .

Fito se volcó de agradecimiento en su cuenta de Facebook: No tengo palabras para la inmensa generosidad con la que me recibió el equipo de música y literatura de la Biblioteca del Congreso, (donde hay) mujeres y hombres dedicados a la tarea de archivar, preservar e interconectar textos de todo tipo, de todas las nacionalidades, mapas, partituras con artistas e investigadores de todo el mundo .

Con el histórico piano Steinway de Gershwin, Páez interpretó un fragmento de Rhapsody in Blue, pieza con la que el maestro Scarafía (que también había sido profesor de la mamá de Fito) descubrió que Páez, artista cachorro, estaba tocando de memoria en vez de leer la partitura. También ofreció El vuelo, que forma parte de Novela. En su disco The Golden Light, Páez había entregado una versión a capela de The Moon Over Manhattan, clásico de Gershwin.

Este encuentro fue pura emoción. Me mostraron ediciones de Macedonio Fernández, de Roberto Arlt, de Abrasha Rotemberg; partituras originales de Mozart, de Astor Piazzola, de Beethoven, de Leonard Berstein... Claramente las relaciones culturales de trasfondo se mueven por otros canales que las políticas oficiales. Aquí se vio amor, dedicación y respeto hacia este humilde representante de la cultura argentina .

Fito compartió que en su encuentro hubo bromas, silencio en las alocuciones y mucha emoción. No todo está perdido. ¿Será una ilusión? A veces cuando las cosas adquieren el cuerpo de lo real podemos ilusionarnos con que no .

Clase magistral en Berklee College

También estuvo en Boston, donde asistió a la reconocida escuela Berklee College of Music para ofrecer la clase magistral La música en tiempos de demencia masiva .