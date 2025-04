Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 21 de abril de 2025

Washington y Nueva York., Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, esta semana, son las primeras durante el gobierno de Donald Trump, que está deshaciendo el sistema económico neoliberal, mientras impera la incertidumbre incluso sobre el futuro de estas dos instituciones multilaterales.

La crisis actual es nueva porque reta al propio centro del poder económico, financiero y político mundial , escribió el economista Thomas Piketty en Le Monde. Afirmó que Estados Unidos ya no es un país confiable , sino desorientado con un líder inestable y errático, sin un contrapeso democrático . Subraya que Trump es, en esencia, nada más que un líder colonial frustrado de una superpotencia en declive. La realidad es que Estados Unidos está perdiendo el control del mundo .

Ante ello, Piketty, entre otros, llama a que los países del Sur global propongan establecer un nuevo multilateralismo social y ecológico para sustituir el ahora difunto multilateralismo liberal .

No hay indicios de tal acción por ahora, afirmó a su vez Clemence Landers, la ex alta funcionaria del Departamento del Tesoro que ahora es vicepresidenta sénior del Center for Global Development. Sin embargo, señala, “será interesante ver cuáles coaliciones de diferentes tipos se forman… No estoy segura de si lo que vamos a ver es el BRICS, pero podría verse la formación de otros mercados emergentes”.

Hasta ahora, los líderes del FMI y del Banco Mundial han evitado toda crítica directa a Estados Unidos, pero en comentarios a lo largo de la semana pasada ambos han destacado la importancia de las negociaciones y el diálogo y han reafirmado su fe en modelos de crecimiento económico impulsados por exportaciones, los mismos que están padeciendo los impactos de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump. Sin embargo, en el último mes el FMI se ha visto obligado a redactar dos veces partes de su documento clave, Perspectivas de la economía mundial, después de las maniobra arancelarias de Estados Unidos.

La gran incógnita esta semana durante las reuniones anuales es ¿qué hará Trump? Hasta ahora, el director ejecutivo del FMI en Estados Unidos se ha abstenido en todas las votaciones de la junta directiva. Sin embargo, muchos dentro y fuera de estas reuniones anuales están conscientes de que el Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage como guía para el nuevo gobierno, y que en gran medida ha sido implementado por Trump en otros rubros, declara que Estados Unidos debería retirarse tanto del Banco Mundial como del FMI y dar por concluidas sus contribuciones financieras a ambas instituciones . Un retiro completo de Washington es considerado poco probable, pero sí se esperan cambios.

La semana pasada, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresó de manera indirecta simpatía con las frustraciones con el actual sistema comercial global que ha expresado el presidente estadunidense. “La integración económica global ha sacado a un vasto número de personas de la pobreza y ha hecho que el mundo, en general, esté mucho mejor –afirmó–. Pero no todos se beneficiaron. Comunidades enteras fueron abandonadas con el traslado de empleos al extranjero. Los salarios fueron reprimidos por la creciente disponibilidad de mano de obra de bajo costo”.

No obstante, Georgieva insistió en que la incertidumbre y las barreras comerciales más altas al final dañarán a todos.