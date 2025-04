Los artistas del Renacimiento las colocaban en sus cuadros para sugerir perspectiva o burlarse de reyes y condesas. Pesadilla grotesca de muchos, acechan la continuidad sartreana de los trágicos griegos. Según don Kafka, quien no mataba ni una mosca, la cámara fotográfica no multiplica los ojos de los hombres, sino que se limita a brindar una versión fantásticamente simplificada del ojo de una mosca .

Las panteoneras son gordas y ominosas, las del basurero y la letrina, asquerosas. Las del mercado, reprobables. Ésta es simplemente latosa. Amigas viejas y vulgares, las de don Machado fueron popularizadas por don Serrat. Ya vimos los afanes de Tito Monterroso antes de Google. La lectura, la cátedra y la observación, no sé en qué orden, le permitieron concluir que son mejores que los hombres pero no que las mujeres (Movimiento perpetuo, 1972). Donde uno pone el ojo encuentra la mosca , alardeaba.

Y don Antonio: Moscas de todas las horas, / de infancia y adolescencia, / de mi juventud dorada; / de esta segunda inocencia / que da en no creer en nada . A don Quevedo no le parecían tan insoportables como para no vivir con ellas. Él, que reprobaba tantas cosas, fue tolerante con las moscas.

Agustín de Rojas loa a la mosca en su Viaje entretenido (1603): Goza de todas las frutas, comiendo las más gustosas; es amiga del buen pan, del buen vino y buenas ollas, del turrón y mermeladas, de arrope, miel y meloja, de tortadas, manjar blanco, y de nada nada escota . No podemos sino admirar y compartir su buen gusto. Y más cuando apunta: ¿De qué hermosura no goza? ¿De qué dama más bizarra, con más arandela y pompa, los hermosísimos labios no besa alegre y gozosa? Y no contenta con esto, suele bajar de la boca hasta los hermosos pechos, y aun lo mal oculto toca (citado por Irene Riveiro González en Con la mosca detrás de la oreja: Análisis del motivo de la mosca en una selección de textos del Siglo de Oro, Universidade da Coruña, 2021).

Tu parte ecologista te previene de emplear armas químicas aunque ni el incienso ni el copal las ahuyentan. Las gallinas, que no vuelan, las persiguen por envidia. Los gatos pierden el sueño si ven una y no la alcanzan. No piensan otra cosa que cancelarla de un zarpazo o jugar con ella un rato. La hoy popular cultura posapocalíptica y distópica prevé que sobrevivirá a mamíferos y aves, sobrevolará el diluvio y sólo bajará a las aguas para pescar y depositar huevecillos. Sus oportunidades son mayores que las de la sobrevalorada cucaracha, que ni volar sabe.