Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 21 de abril de 2025, p. 2

Revisitar la polifacética y fascinante carrera de Miguel El Chamaco Covarrubias (1904-1954) es siempre una tarea emocionante, llena de sorpresas y hallazgos. Definirlo sólo como caricaturista, ilustrador, dibujante o pintor, resulta limitante. También fue cartógrafo, escenógrafo, autor de valiosas aportaciones a los estudios antropológicos, etnográficos y museográficos, coleccionista y funcionario impulsor de la danza moderna en México.

De ninguna manera es un artista olvidado, sino uno al que interesados, tanto estudiosos como artistas contemporáneos, vuelven una y otra vez para ofrecer una nueva lectura de sus facetas.

Fomento Cultural Banamex (FCB) asumió esta tarea al presentar Miguel Covarrubias: Una mirada sin fronteras, exposición anunciada hace tres años por la directora de ese organismo, Cándida Fernández (La Jornada, 28/12/22), que por fin será inaugurada el jueves.

La muestra, reza la publicidad, explora la vida y obra del creador mexicano que rompió moldes y cruzó fronteras entre disciplinas: del arte a la antropología, del teatro al diseño editorial, de la ilustración a la arqueología .

José Miguel Covarrubias Duclaud nació el 22 de noviembre de 1904 en la Ciudad de México. Cursó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, los cuales dejó incompletos para conseguir trabajo “delineando mapas en la Secretaría de Comunicaciones; de ahí surgió el apodo de El Chamaco”. En ese entonces también despuntó su talento de caricaturista. Sus dibujos destacaban por un humor fino y una aguda crítica política de la sociedad moderna.

Ya para 1920 publicaba sus primeros empleos en periódicos mexicanos como El Universal Ilustrado, Fantoche, El Heraldo y El Mundo. Obtuvo su primer trabajo de ilustrador de libros por invitación de Adolfo Best Maugard, en 1923, para la publicación El método de dibujo, con prólogo del poeta y diplomático José Juan Tablada, y conclusión del filósofo dominicano Pedro Henríquez Ureña, aunque sólo firmó una de las 275 ilustraciones. Colaboró en el mural Iberoamérica, en el ex templo de la Encarnación, junto con Best Maugard y Roberto Montenegro.

Hacia 1923, Covarrubias se trasladó a Nueva York, donde fue apoyado por Tablada, que allí vivía y quien lo contactó con el medio periodístico. Al relacionarse con la élite neoyorquina, conoció a Frank Crowninshield, director de Vanity Fair, y comenzó a publicar sus caricaturas e ilustraciones en la prestigiada revista, gracias a lo que consolidó fama mundial. También trabajó en las revistas New Yorker y Fortune, y fue ilustrador para editoriales estadunidenses.

Danza y movimiento