Uno de los defensores de la fiesta brava es el diputado de Morena y líder sindical Pedro Haces y su familia, dueños de ganaderías de toros de lidia: “Curiosamente, la familia Haces tiene las únicas dos ganaderías de toros de lidia de la Ciudad de México. En teoría, argumentan que es por la cuestión económica, pero la familia no le ha metido ni un toro de lidia a la Plaza México en más de 10 años. No sabemos por qué.

Explica que están contentos porque el poder de la sociedad pudo más , pero también está consciente que las nuevas corridas de toros sin violencia no fueron aceptadas. Sabemos que los taurinos no van a hacer ningún espectáculo con estas características porque para ellos lo más importante es la sangre y la muerte”.

▲ Ante las protestas, el Congreso de la CDMX ya prohibió la muerte del animal en la plaza. Foto La Jornada

Sabemos que Haces y Ricardo Monreal intentan declarar las corridas de toros como patrimonio cultural de México y de esta manera blindar la fiesta brava.

En la Ciudad de México, el hijo Pedro Haces Lago, diputado por Morena, también ha combatido la prohibición de las corridas: “Fue quien mandó al diputado de Morena Alberto Vanegas para proteger la fiesta brava en la ciudad cuando ya ni siquiera deja dinero, lo hemos probado 30 mil veces, ya no deja empleos. La Plaza México deja 453 trabajos que, ademas, son secundarios porque al final siguen viviendo de los conciertos, no sólo de las corridas de toros.

Queremos pedirle a Pedro Haces que juegue limpio, aunque sabemos que no lo hará, es una petición al aire, que deje que la democracia decida. Este tema ya es legal. Si al señor no le gusta la Constitución, no le gustan las sentencias, pues que renuncie a ser diputado porque éstos, en teoría, deberían estar para respetar la ley. Si no le parece, que regrese a ser novillero (él lo fue) y luego torero.

Dice que los toros que crían en la Ciudad de México son enviados a otros estados, pero para la capital no es un negocio. En España, las ganaderías ya han declarado que tienen más perdidas que ganancias. Y no todos los toros de lidia son para la plaza, sino para consumo, como sementales de reproducción. Según Pedro Haces sólo el 8 por ciento son utilizados para las corridas, no sólo viven de eso .

Y añade: “En realidad, matar toros es un hobby, es una pasión sádica. Pedro Haces creció en ese ambiente, es su diversión. Creció en la cultura de la tauromaquia y, definitivamente, la va a defender aunque no sea negocio. Protege sus intereses económicos como gustos personales. Es una vergüenza para nuestra sociedad, cualquier político que sea taurino es una vergüenza. Él ha defendido la tauromaquia, poniéndose por encima de la jefa de Gobierno Clara Brugada y de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Argumentos jurídicos en vez de subjetividad

Los activistas ya no están atendiendo temas subjetivos como si las corridas de toros son cultura o arte: Ese debate nunca se va a agotar. Ahora es un tema meramente legal. La Constitución, en su artículo 4, con la reforma hecha por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dice que está prohibido el maltrato animal . Explica que en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 3 apartado B, se reconoce que los animales son seres sintieses que merecen protección.

El colectivo ganó una sentencia del Cuarto Tribunal de Circuito en Materia Administrativa, donde se avala que las corridas de toros violentan la norma oficial mexicana 033, que son los métodos para dar matanza a los animales y también la Ley Federal de Sanidad Animal, específicamente el Artículo 23.

Ahorita estamos en ejecución de esta sentencia. Queremos que se aplique la ley. Ya tenemos otra sentencia del Juzgado Quinto de Distrito que dice que las corridas de toros violan el derecho humano a un ambiente sano y por eso le ordenó a la alcaldía Benito Juárez que ya no se podían hacer las corridas de toros con sangre. Ya no podían dar permisos donde se matara al animal en la corrida.

Morín revela que se han encontrado con muchos obstáculos de corrupción y tráfico de influencias: Si hoy en día se han mantenido las corridas de toros es porque hay un sector privilegiado de personas que las protegen y no porque dejen dinero. Las corridas de toros es donde pueden ir a lucirse. Para ellos, es algo que da estatus social. Hay una mezcla, pero es algo más para los ricos .

Afirma que la nueva estrategia de los taurinos es decir que la fiesta brava representa a los pueblos originarios, pero señala que la primera corrida de toros que se hizo en la Ciudad de México fue cuando Hernán Cortés quería celebrar la caída de Tenochtitlán, en una plaza de toros que estaba donde ahora se encuentra el edificio de la Suprema Corte.