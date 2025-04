Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 7

Rosa María Tamayo tiene 82 años de edad y en esta temporada de altas temperaturas salir al mercado o a la tienda de la esquina implica usar sombrilla o sombrero, usar lentes de sol y mucho protector solar.

Como ella, los adultos mayores y los menores de cinco años, son población vulnerable ante los efectos nocivos ocasionados por las altas temperaturas, como golpes de calor o deshidratación.

Me canso más cuando los días son muy calurosos. Me tengo que parar cada cuadra que camino para descansar un poco, pero no quiero dejar de hacer mis cosas y tener mi comida fresca como me gusta , afirmó sonriendo. Soy precavida, me llevó una botellita de agua, y nunca salgo de casa sola, por cualquier cosa , mencionó.

La Secretaría de Salud (Ssa) alerta de que la exposición prolongada al sol debe ser considerada como un factor de riesgo para toda la población pero, en particular, quienes pueden ser más vulnerables a sus efectos, pues no sólo puede generar deshidratación, sino también agrega que pueden presentarse afectaciones oculares como conjuntivitis infecciosa, ojo rojo, lagrimeo y picazón, por lo que se recomienda acudir al médico y evitar la automedicación.

Señala que después de haber estado expuesto al sol, se debe beber abundante agua y aplicar crema hidratante con aloe vera. Y si se presentan quemaduras en la piel, es importante solicitar atención médica, preferentemente con un especialista en dermatología.