Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 3

Bajo la mirada de grandes multitudes, en estadios y escenarios de una industria boyante, existe una gran explotación laboral escondida. Al menos 10 horas de arduo trabajo, sin prestaciones ni remuneración digna, e inseguridad jurídica en términos de derechos laborales, son condiciones en las que trabajan cientos de personas que venden cerveza, revisan boletos o se encargan de la seguridad y asistencia en eventos masivos como festivales, conciertos y justas deportivas.

Los estadios Azteca y GNP (antes Foro Sol), el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez son algunos de los recintos que alojan espectáculos de primer nivel , pero donde el trabajo precario persiste para jóvenes y adultos que laboran a destajo, es decir, por evento o sólo algunos días, con una paga de poco más de 300 pesos por jornada.

Para algunos trabajadores, emplearse en estos espacios representa una oportunidad flexible para laborar, ya sea para jóvenes que estudian o madres que cuidan a sus hijos y necesitan ingresos los fines de semana, y para otras personas significa la ausencia de una pensión.

La ilusión de ver gratis a sus artistas favoritos

Ocesa es la principal promotora de espectáculos en México que auspicia eventos como Vive Latino, Flow Fest y Corona Capital; por ejemplo, cada año organiza 23 festivales; esta empresa, a su vez subcontrata los servicios de otras para apoyar actividades como atención al cliente, controlar los accesos y seguridad en el recinto. Se les puede identificar porque visten de negro o portan chalecos fluorescentes.

En los jóvenes, el gancho para emplearse en este tipo de trabajos se reduce a la ilusión de ver a sus grupos o cantantes favoritos, con cierta gratuidad , pero después esta expectativa asociada a la diversión se desmorona.

Brenda, nombre ficticio para proteger su identidad, es estudiante de nivel medio superior y comenta que decidió trabajar en una de estas compañías, Local Crew, porque vio en ello una oportunidad para compaginar sus estudios con el trabajo y disfrutar de algún concierto .

Su proceso de contratación, cuenta, consistió en tres etapas: presentación de documentación; tomar un curso de inducción de tres horas, en el que te toman fotografía y explican a grandes rasgos tu contrato, las causas de baja y te asignan una fecha para tu evento prueba; este último es la fase en la que finalmente decides si te quedas o no; en caso positivo, al concluir el espectáculo te dan de alta en el sistema y tu gafete .

Sobre el contrato, menciona que no posee una copia, pero puedes pedirla después por Whatsapp a recursos humanos , aunque se retrasa hasta dos semanas con el argumento de que tiene que firmarlo la empresa .

No sabes quién está del otro lado de la línea

Dos números telefónicos con cuentas de Whatsapp empresariales identificadas como RH Operaciones y Atracción Talento Eventos Masivos son las principales formas de comunicación con la empresa. No sabes quién está del otro lado de la línea , externa la joven. También cuenta con una pequeña oficina en la puerta 1 del Palacio de los Deportes, para realizar algún trámite o tomar los cursos.

La precariedad del trabajo en eventos masivos se manifiesta también por el ritmo frenético y las horas que pasan de pie, en turnos que van de ocho a 15 horas en una sola jornada; quienes venden bebidas cargan además bandejas con decenas de vasos entre la multitud.

La joven expone que son de ocho a 10 horas de trabajo, no tenemos hora de comida , porque sólo se les permite alimentarse a quienes cubren doble jornada con más de 15 horas. Cuando estuve de acomodadora, ni siquiera me dejaron sentarme, estuve 10 horas totalmente parada. Lo mismo sucede cuando estás en resguardo de vallas, seguido pasan los supervisores para ver si estás en tu lugar, no puedes ir ni al baño sin autorización , externa.