ecía el poeta y aficionado a la tauromaquia Alí Chumacero: uno de los problemas taurinos de México es que los que saben de toros no saben escribir y los que saben escribir no saben de toros . Aludía a la runfla de columnistas y publicronistas que, sin mayor estilo literario, mangoneaban la fiesta de toros y que, desde la segunda década del siglo pasado, cobraban a tanto la línea, lo que fue condicionando y degradando la apreciación taurina en el país, contribuyendo a su gradual debilitamiento, por si alguien suponía que la crisis de la fiesta era reciente.

Si se mueren famosos, talentosos y poderosos, que no nos muramos el resto , solía repetir un pintoresco voceador. Ahora le tocó al fecundo novelista peruano-español Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936-Lima, 2025), nacionalidad ésta que adoptó luego de su descalabro electoral como aspirante a la presidencia de su país, en 1990, y Premio Nobel de Literatura en 2010. A diferencia de Gabriel García Márquez, quien no obstante acudir a las plazas buen cuidado tuvo de no presumir de su afición, sabedor del voraz coloniaje de España en los países taurinos de Latinoamérica, Mario se instaló en ferviente defensor de la fiesta brava… española, sobre todo tras su pregón taurino en la Feria de Sevilla de 2000.

Esta aparente apertura sevillana excluye, sin embargo, todo cuestionamiento de la fiesta brava y menos de las ventajosas modalidades que adopta en las dependientes naciones latinoamericanas, centrada en la idea de elogiar esa complacida tradición y defenderla a rajatabla, más que de revisarla con bases para su eventual sobrevivencia en tiempos de un extraviado humanismo a la alza.