M

ucho de lo que reveló el ex legislador republicano Curt Weldon (CW) en su ya histórica entrevista con Tucker Carlson (TC) – el mayor rating en EU y, de paso, uno de los principales confidentes de Trump, según James Carville, connotado consultor del partido demócrata, muy cercano a Clinton–, era más que conocido con exposiciones dispersas. Pero no es lo mismo que lo haya revelado en forma condensada en un video de 1 hora 24 minutos de duración (https://bit.ly/3RqzjF0) el legendario TC, lo cual desmonta toda la propagandística mendacidad hollywoodense y el encubrimiento de los principales multimedia, quienes vuelven a exhibir su miseria desinformativa.

Cabe señalar que desde el mismo Baby Bush, quien operó el montaje del 11/9, hasta todos los presidentes subsiguientes de EU –Obama y Biden– ocultaron la verdad de este hecho, que sirvió de coartada para las guerras en Afganistán e Irak. El mismo Trump 1.0 fue disuadido en no develar lo que excelsos investigadores se atrevieron a revelar poniendo en riesgo sus vidas. Pareciera que los gobiernos seudo-democráticos prefieren la mentira para poder gobernar con el fin de perpetrar sus malignos objetivos meta-presupuestales.

El investigador galo Thierry Meyssan, director de Réseau Voltaire y primer lugar del top ten de geopolíticos globales, había expuesto en su clásico libro “La Gran Impostura (https://bit.ly/3Yy5Aha)” que nunca existió el atentado de un avión yihadista a las instalaciones del Pentágono –lo cual le valió exiliarse en Líbano y Siria– después de haber recibido amenazas de asesinato de parte de la CIA.

Algo que poco se sabe y fue revelado por un servidor es que el montaje del atentado al Pentágono sirvió como pretexto para encubrir el faltante contable (de la confesión misma del entonces Secretario de Defensa, Donald Rums- feld) de US $2.3 billones (trillones en anglosajón) que fueron mágicamente esfumados por el contralor y rabino (sic) jázaro – khazar en inglés– Dov Zakheim (https://bit.ly/3QqemJr), miembro del siniestro grupo The Vulcans, dirigido por Condy Rice. No es lo mismo los magros faltantes del Pentágono en 2001 que los acumulados 19 años después cuando se han esfumado ¡US $35 billones (trillones en anglosajón, https://bit.ly/415QO2N)!