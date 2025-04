De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 19

La victoria de Daniel Noboa en las pasadas elecciones, las cuales presentaron múltiples irregularidades como falsos positivos de papeletas que obligaron al cierre de colegios comiciales en los que la candidata izquierdista Luisa González tenía ventaja, consolidará el control total del mandatario sobre un Estado debilitado por la austeridad y corrompido por una profunda infiltración de los cárteles trasnacionales de la droga, una red criminal profundamente entrelazada con los negocios de la familia de Noboa , señaló el medio de investigación The Grayzone.

Un periodista del medio entrevistó al reportero ecuatoriano Andrés Durán, quien se exilio del país tras revelar una serie de conexiones entre la empresa Noboa Trading SA, y el narcotráfico internacional. Durán informó que más de 600 kilos de cocaína fueron incautados entre 2020 y 2024 en cargamentos con destino a Croacia e Italia, todos vinculados a dicha compañía.

Sostuvo que la investigación, que realizó en conjunto con colegas de países latinoamericanos, fue sistemáticamente ignorada por los medios ecuatorianos. No obstante, la revista Raya confirmó los hallazgos el pasado 29 de marzo, tras citar documentos policiales que implicaron a Noboa Trading en el tráfico de drogas.

Esta vinculación con actividades del narcotráfico desató fuertes reacciones en la sociedad ecuatoriana y preocupación sobre una posible connivencia entre el Estado y los cárteles.

“Noboa refleja el dominio de una élite arraigada en el extranjero. Nacido en Miami, el presidente en funciones es descendiente de un imperio familiar arraigado en el sistema del capitalismo global y que opera con total impunidad. Como se expuso en los Papeles de Panamá, su empresa familiar incluye Lanfranco Holdings, asociada a tres envíos fallidos de cocaína a Europa. Las empresas propiedad de Noboa adeudan 98 millones de dólares en impuestos al país que ahora gobierna, y él declaró públicamente que no tiene intención de pagar”, contextualizó The Grayzone.