Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 16

Moscú. En ocasión de la Pascua ortodoxa, que este año coincide con la católica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este sábado un alto el fuego, general y unilateral, de 30 horas de duración –desde las 18:00 del sábado hasta las 00:00 del lunes 21 de abril– que estará vigente mientras lo cumpla el ejército ucranio.

Putin hizo el anuncio durante el encuentro que mantuvo con el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, general Valeri Guerasimov, quien también está al frente de la llamada operación militar especial en Ucrania.

Basándose en consideraciones humanitarias, desde las 18:00 de hoy (sábado) hasta la medianoche del domingo al lunes, se declara una tregua pascual. La parte rusa ordenó detener durante este periodo toda acción bélica. Partimos de que la parte ucrania va a seguir nuestro ejemplo. A la vez, nuestras tropas tienen que estar preparadas para rechazar posibles violaciones de la tregua y provocaciones por parte del enemigo, así como cualquier acción agresiva que cometa , afirmó el titular del Kremlin.

En los 3 años y casi dos meses que dura la operación militar especial en Ucrania, esta es la segunda vez que Putin anuncia una tregua unilateral con connotación religiosa. La primera tuvo lugar en 2023 –de las 12:00 del 6 de enero a las 00:00 del 7 de enero– correspondió a la Navidad ortodoxa y se respetó apenas unas horas, después de que rusos y ucranios intercambiaron acusaciones de haber ignorado el cese de hostilidades.

Tras mencionar que Ucrania, incumplió más de 100 veces la moratoria sobre ataques a infraestructuras energéticas durante un mes, propuesta por Estados Unidos, el mandatario ruso señaló: Esta tregua de Pascua va a mostrar hasta qué punto es sincera la disposición del régimen de Kiev, su capacidad para respetar los acuerdos, su deseo de participar en negociaciones de paz encaminadas a eliminar las causas originarias del conflicto ucranio .

En opinión de Putin, Rusia siempre ha estado dispuesta (a negociar) y saluda la intención de la parte estadunidense, del presidente (Donald) Trump, de nuestros amigos chinos, del presidente de la República Popular China (Xi Jinping), de los países del BRIC y de todos los partidarios de un arreglo pacífico y justo de la crisis ucrania .

En la reunión con Guerasimov, a juzgar por los fragmentos que transmitió la televisión rusa, Putin destacó: nuestro ejército, paso a paso, sigue avanzando en todo el frente de guerra, y pidió al general –quien reportó que la reconquista del territorio ruso que ocuparon las tropas ucranias desde agosto del año pasado está casi concluida, en 99.5 por ciento –, que le informe por separado cuando el ejército ruso expulse al enemigo de la totalidad de las regiones rusas de Kursk y Belgorod, donde aún hay intensos combates en un área reducida cerca de la frontera común.

El ministerio ruso de Defensa emitió un comunicado en sus redes sociales con el fin de confirmar que Guerasimov ordenó a todos los comandantes de las distintas zonas de la operación militar especial comenzar de inmediato la tregua pascual.

El alto el fuego se declara por motivos humanitarios y el ejército ruso lo respetará a condición de que el régimen de Kiev haga lo propio , aclara el departamento castrense ruso.

Kiev, en la incredulidad

Tras ordenar a su ejército cesar hostilidades y documentar las violaciones por parte rusa, el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, reaccionó con escepticismo al anuncio de Putin y, en su cuenta en Telegram, enfatizó que Ucrania va a actuar de manera recíproca con Rusia: Silencio en respuesta a silencio; golpes para defendernos de golpes .

Y añadió: Si se establece de verdad un alto el fuego completo, Ucrania propone extenderlo más allá del 20 de abril cuando termine la celebración del Domingo de Resurrección .

De acuerdo con Zelensky, esto va a exhibir las auténticas intenciones de Rusia, ya que 30 horas son suficientes para acaparar titulares (en los medios de comunicación), pero no para considerarla una medida sincera para fortalecer la confianza .

El canciller ucranio, Andrii Sybiha, escribió en X: Ya en Yeda (Arabia Saudita) aceptamos el pasado 11 de marzo sin condiciones un alto el fuego completo durante 30 días, promovido por Estados Unidos. Rusia lo descartó y el rechazo ruso dura ya 39 días .

Agregó: Ahora Putin declara que supuestamente está dispuesto a cesar hostilidades. En lugar de 30 días sólo 30 horas. Lamentablemente, tenemos registrada una larga historia de que sus declaraciones no se corresponden con sus acciones. Sabemos que no se puede creer lo que dice, y vamos a juzgar no por sus palabras, sino por sus hechos .

El anuncio de la tregua de Pascua estuvo precedida de un intercambio de prisioneros de guerra bajo la fórmula de 246 rusos x 246 ucranios, que confirmaron ambas partes. El canje se llevó a cabo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, pequeños país del Golfo Pérsico.