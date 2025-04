Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció ayer que personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, se presentó afuera de las instalaciones del Cideci-Unitierra, donde se llevan a cabo los trabajos del (rebel y revel) Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después.

“Hace cosa de 10 minutos, aquí en la calle principal, donde está el portón llegaron los elementos de la GN y los pakales armados.

Fueron a dar la vuelta adelante y estuvieron ahí como 10 minutos, se bajaron de su carros como escuchando, buscando, viendo hacia otros lados, de ahí se subieron a sus vehículos y se regresaron”, dijo.

“¿Qué quieren? No sé. ¿Qué buscan? No sé. ¿Cuál es su intención? Ya se sabrá. Nosotros queremos informarles para que sepan, si es que les está gustando, no les está gustando nuestra actividad.