Bandas como La Maldita Vecindad, Santa Sabina y Café Tacuba, entre otras, se presentaron en ese recinto. El hermano de Brisa tenía un local arriba del mítico bar Apache 14, donde cantaban sus padres, del dueto romántico Carmela y Rafael. El Tutti siempre fue underground, no tenía letrero y los que no sabían de la puertita de atrás no llegaban.

A manera de homenaje, se proyectó ayer el documental Tutti Frutti: El templo del underground, de Laura Ponte y Alex Albert, en el Real Under.