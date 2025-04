Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Domingo 20 de abril de 2025, p. 5

Una obra que habla de la amistad, los secretos familiares y la importancia de nombrar lo que duele llegará al teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque. Se trata de Un no monstruo que no vuela, escrita por Sara Pinet, que se presenta sábados y domingos hasta el 15 de junio a las 12:30 horas.

Con una propuesta escénica híbrida que combina actuación, proyecciones audiovisuales, movimiento escénico, música e iluminación, la obra invita a niños y adultos a mirar con otros ojos los silencios familiares, las amistades entrañables y las decisiones difíciles que se esconden detrás de una puerta cerrada.

La historia parte de una situación inusual: un día, sin previo aviso, la mamá de Ele lleva a casa a un no monstruo que no vuela. A partir de ese momento, la vida de Ele da un giro inesperado. Junto con su mejor amiga, Be, emprenderá una aventura para descubrir los misterios que rodean la llegada de este ser terrorífico.

Es una obra que habla de la amistad, de la compañía, de las diferencias que nos acercan en lugar de alejarnos , contó a La Jornada la directora Valentina Sierra. Nos la llevamos a los años 80, cuando nosotras éramos niñas. Somos cuatro amigas con más de 20 años de amistad; decidimos contar esta historia desde nuestras referencias, tocando temas como la inclusión, el amor sin prejuicios, y el daño que causan el silencio y los secretos en las familias .

El montaje es resultado de un equipo conformado completamente por mujeres, muchas de ellas, madres: Isabel Becerril (diseño de escenografía e iluminación), Ana J. Bellido (vestuario), Claudia Arellano Larrago (música original y diseño sonoro), Talía Loaria Millán (coreografías y movimiento escénico) y MariCarmen Núñez Utrilla, productora ejecutiva. Destacan las actuaciones de Sierra, Núñez Utrilla, Luz Elena Aranda y Ariesna González.