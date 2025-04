S

or Juana Inés de la Cruz, una de las cumbres de la literatura universal, falleció víctima de una epidemia, el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo, en la ciudad de México. Después de una vida en la que su genio literario la hizo brillar en Hispanoamérica, sus últimos años fueron los más difíciles.

En noviembre de 1690 se publicó un texto de Sor Juana que provocó un giro en su vida. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, le pidió su opinión por escrito de un famoso sermón del jesuita portugués Vieyra, pronunciado 40 años antes. El obispo de Puebla, sin consentimiento de Sor Juana, publicó el texto de la jerónima, con un prólogo de él, bajo el seudónimo de Filotea de la Cruz. En el prólogo alabó la inteligencia de Sor Juana, pero le reprochó escribir sobre cosas mundanas en lugar de consagrarse a las divinas. Esa crítica, de un poderoso clérigo, podía ser leída como advertencia o, peor aún, una amenaza.

El texto de Sor Juana, titulada Carta Atenagórica, es una sólida argumentación teológica que refuta el sermón de Vieyra en su argumento central. Para la monja, la mayor fineza de Cristo, es decir, la mayor demostración de su amor a la humanidad, no era ni la humildad de lavar los pies de sus discípulos ni haber entregado su vida para salvarnos o habernos legado la eucaristía. Para ella, su mayor fineza era no hacer finezas, no hacer favores, sino dejar al género humano a su libre albedrío, con la libertad de ser buenos y lo adoraran sin esperar nada a cambio.

La Carta Atenagórica fue un desafío. Una mujer, monja, se atrevía a refutar con argumentos sólidos a una celebridad eclesiástica con una capacidad retórica, lógica e interpretativa, superior. Fue un escándalo, no sólo por atreverse a argumentar en defensa del libre albedrío, sino por su condición de mujer y de monja. Fue criticada por varios religiosos que elevaron una condena moral a una monja que no era bien vista por los sectores más conservadores de la Iglesia, una monja a la que no habían podido atacar públicamente antes porque era una celebridad protegida por virreyes, virreinas, arzobispos y obispos.

Sintiéndose amenazada, Sor Juana escribió una de sus obras inmortales más original, que es, hasta el día de hoy, uno de los mejores textos en defensa de la libertad de pensar y escribir, y es también, por su condición femenina y la época en que vivió la jerónima, uno de los textos más firmes y bellos jamás escritos acerca del derecho de las mujeres al conocimiento, a la ciencia y a las artes.

Sor Juana tituló a ese escrito Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Al ser una defensa de su vocación de escribir, es también una defensa de su vida y por lo tanto es un texto autobiográfico. Es una de las primeras autobiografías femeninas y es una biografía intelectual, lo que le da un enorme valor histórico. En ella describe cómo entró al claustro y pudo compaginar sus obligaciones conventuales con la continuación de sus estudios.