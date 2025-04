Asimismo, establece abstenerse de utilizar las instalaciones para realizar actos de comercio con fines de lucro de cualquier naturaleza o para fines particulares que no se relacionen con las funciones de la universidad o con la formación integral del alumnado . Tampoco se puede ingresar con mascotas, salvo que se trate de un animal de servicio y abstenerse de introducir, distribuir o consumir bebidas embriagantes, sicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias prohibidas .

Además de que en su elaboración no se tomó en cuenta a la comunidad universitaria , consideraron que atenta contra el derecho a la protesta, organización, al libre tránsito y criminaliza al estudiantado .

También prohíbe fumar, utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos, no obstaculizar el tránsito de peatones, no realizar pintas o colocar mensajes visuales en pisos, muros, cristales o lugares no destinados para ese propósito.