n tiempos todavía no muy antiguos, de los que aún alcanzamos rescoldos quienes nacimos antes de que mediara el siglo pasado, al parecer era frecuente que la gente muriera en el mismo lugar donde había nacido e incluso en la misma casa.

Quizás en la ciudad no lo era tanto como en comunidades pequeñas, de acceso un tanto difícil y, por lo tanto, también de salida complicada.

De hecho en mi querida Santa Tere, en la entrañable Guadalajara, donde no enterré el ombligo pero sí me proporcionó el aliento y las condiciones para forjarme un futuro y ahora contar con un pasado que no me incomoda, era el único escuincle cuyos padres no eran nativos de la capital de Jalisco, aunque ya había ciertos síntomas de movilidad en el hecho de que una buena parte procedía de otros poblados jaliscienses, nayaritas o michoacanos.

He ido y venido un poco por el mundo, pero mi cédula de empadronamiento no ha dejado nunca de ser tapatía. En el ámbito que me rodea es cada vez más raro quien se encuentra en su solar nativo y, más aún, en el de sus progenitores.

Diría yo que la migración, por una razón o por otra, es ya una característica de nuestra época, pero en tiempos recientes tiende a crecer también la migración de los migrantes.

Grosso modo, podríamos decir que nuestro continente se ha ido forjando sobre un sustrato original por la mezcla de diferentes partes, pero al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, se incrementó el número de quienes vinieron en busca de trabajo y digna subsistencia.

No los deplorables conquistadores españoles que vinieron en bola, sino muchos más que llegaron por goteo constante, sin formar parte de ningún contingente ni de ningún programa. Fue resultado del hambre o de la persecución, pero alcanzando un número sumamente grande.