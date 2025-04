▲ Guo Hong muestra orgullosa una cajita decorada con fresas, como se venden a los turistas, un fruto que se ha vuelto popular en esta parte de China, a pesar de que la producción no es tan alta. Foto Sandra Hernández García

No necesariamente los trabajadores agrícolas ganan el salario mínimo, pues la mayoría cultiva su propia tierra sin relación laboral con algún empleador. De acuerdo con las leyes chinas, el sueldo mínimo se aplica a empleos formales con contrato escrito y excluye a trabajadores de cuenta propia.

Datos del anuario estadístico de China refieren que en 2023 había más de 168 millones de personas que laboraban formalmente en el sector primario, que incluye agricultura, silvicultura y pesca, lo que equivale a 24 por ciento de total las personas empleadas.

No obstante, se estima que hay 200 millones de trabajadores rurales dedicados a la agricultura, que incluye a las personas del sector informal.

La aldea de Xinzhuang se encuentra al norte de la capital, es similar a un pueblo mágico como en México, donde sus habitantes salen a la calle principal a vender diversos productos, sobre todo fresas.

A lo largo de la zona se pueden observar los invernaderos –se calcula que hay más de 60– a los que se ingresa por medio de una especie de caseta de vigilancia. Adentro están los surcos donde se siembran las plantas de fresa, cuyos frutos color rojo cuelgan de sus ramitas listos para ser recolectados.