Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 19 de abril de 2025, p. 20

Bogotá. Colombia hoy es un país polarizado. Las fuerzas tradicionales o conservadoras se resisten al cambio. La otra mitad apoya las reformas sociales propuestas por el gobierno de izquierda que lidera Gustavo Petro.

El presidente no es el primer líder político en proponer una transformación en la sociedad colombiana, desigual hasta los tuétanos. También lo hicieron el liberal Alfonso López Pumarejo, hace 89 años, y Jorge Eliécer Gaitán, del mismo partido, asesinado hace 77 años.

Desde Gaitán se puede hablar de un parteaguas que trazó una línea imaginaria que dividió a esta nación entre ricos y pobres; los primeros, las oligarquías, se resisten como gatos patas arriba a que la sociedad cambie y, los segundos, como fieras en busca de justicia, quieren progreso y oportunidades.

Y en este escenario la confrontación Petro versus oligarquías es directa. El presidente lo ha dicho en varias oportunidades a los congresistas del Pacto Histórico (izquierda) y otros partidos (de derecha moderada) que lo apoyan, que ganamos el gobierno (2022-2026) pero no el poder . Ese poder se ejerció con riguroso control institucional a través de los viejos poderes políticos y económicos que hicieron de Colombia su propio botín por siglos.

Esa disputa ha cambiado sustancialmente el debate: antes versaba sobre el conflicto y sus efectos (seguridad), ahora son más políticos y con mucho contenido social, ámbito en el que la derecha se queda corta.

En el pasado, esos poderes fácticos hicieron de la lucha antisubversión su relato predilecto para gobernar mediante el miedo por conducto de presidentes cooptados, ya fueran liberales o conservadores, que perpetuaron con el Frente Nacional (1957) tras el asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948. Ahí nació otro país: el de la exclusión. Ese pacto derivó en los años 60 en la aparición de los grupos guerrilleros de formación marxista (FARC-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y guevarista (ELN-Ejército de Liberación Nacional).

Esa ya no es la lógica del debate. Parodiando a Gramsci, ese viejo poder se resiste a desaparecer y no acepta que Petro ganó la presidencia en 2022 y, por supuesto, no concibe los cambios que el gobierno de izquierda quiere hacer. Mientras ello ocurre, en la mitad aparece una oposición oscura por su proceder y decadente por su opaco y desleal pasado, no sólo en la lucha política sino con el pueblo.

El jefe del Ejecutivo insiste en que la oposición alberga, entre sus objetivos, dar un golpe de Estado y para ello argumenta que, desde la justicia, aunada a los potentes poderes económicos mezclados con políticos tradicionales, se diseñan estrategias para sacarlo del gobierno, asunto que es rechazado por el establecimiento, sin contundencia.

Además de los medios de comunicación –cuyos dueños son parte de ese poder tradicional– la oposición ha acudido a la mentira, las argucias jurídicas (lawfare) más insospechadas a fin de deslegitimar al mandatario e imponer sus mayorías parlamentarias y frenar las reformas sociales, que son la columna vertebral de la propuesta de gobierno.

No es la economía el talón de Aquiles de Petro, como presagiaban sus enemigos políticos, pues el país crece a tasas que superan, incluso, las expectativas del mismo gobierno: 2.7 en 2024; además, logró disminuir el índice de inflación a un dígito: hoy es de 5.09, cuatro menos que la tasa de interés que el Banco Central se resiste a rebajar con el argumento de controlar la inflación en aras de evitar una recesión.

Pese a esa obstinación la economía colombiana, micro y macro, muestra signos elocuentes de reactivación, crecen las inversiones y se fortalece la confianza. Según el DANE (Departamento Nacional de Estadística), la tasa de desempleo para febrero fue de 10.3 por ciento, que es 1.3 menos que en el mismo mes de 2024; es decir, se crearon 977 mil nuevos puestos de trabajo.