Además, añadió que los embates no tenían la intención de perjudicar al pueblo de Yemen que, justificadamente, desea liberarse del yugo de los hutíes y vivir en paz . El Centcom se negó a comentar sobre el reporte de civiles muertos.

Tras la ofensiva estadunidense, la capital y varias regiones yemenís, como Sadaah, en el norte del país, acogieron a manifestantes que gritaron consignas contra Washington y Tel Aviv, según imágenes de la cadena de televisión Al Masirah.

Líbano no será desarmado

El vocero militar de los hutíes, Yahya Sari, ante una multitud en Saná, aseguró que los rebeldes respondieron al bombardeo con un embate contra un objetivo militar en las inmediaciones del aeropuerto israelí Ben Gurion y contra dos portaaviones estadunidenses en los mares Rojo y Arábigo. Por su parte, Israel se limitó a confirmar la intercepción con éxito de un misil, antes de que impactara en el centro del país.

En tanto, la vocera del Departamento de Estado estadunidense, Tammy Bruce, acusó antier a Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., un proveedor comercial de imágenes satelitales, de apoyar directamente los ataques terroristas hutíes respaldados por Irán contra intereses estadunidenses , posteriormente, el portavoz del ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, indicó que no estaba familiarizado con la situación que menciona .

Mientras tanto, en Líbano –que continúa bajo fuego israelí pese a la tregua– el líder de Hezbollah, Naim Qasem, advirtió que no permitirá que nadie desarme a su grupo en momentos en que el gobierno de la Casa Blanca presiona a las autoridades libanesas para que el grupo proiraní deponga las armas.