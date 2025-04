Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 19 de abril de 2025, p. 23

Zacatecas, Zac., El presidente municipal de Tepechitlán, Adolfo Cortez Santillán, denunció que el pasado miércoles, cuando circulaba por una carretera de dicha localidad, fue interceptado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que lo amenazaron de muerte y le pidieron renunciar a su cargo.

El alcalde, quien rindió protesta en septiembre de 2024 tras haber ganado las elecciones postulado por los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social, grabó un video que difundió en sus redes sociales, donde señaló: Temo por mi vida, por la de mi hijo, mi hermana, mis familiares directos y también por la de mis compañeros de trabajo que integran la administración 2024-2027 .

Añadió que hace responsables a esas personas que me quieren ver fuera de la presidencia municipal. Yo nunca he tenido problemas, pero desde que comencé en la política, derivado de eso ha habido situaciones muy complicadas, porque no me dejan trabajar . Sin embargo, no dio detalles sobre a quién se refería.

Cortez Santillán denunció la situación que enfrenta, al pie de la presa Miguel Alemán Excamé, un atractivo turístico de esa zona de Zacatecas, ubicada a 190 kilómetros al suroeste de la capital del estado.