Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 19 de abril de 2025, p. a11

El mexicano Julio César Chávez Jr sumará otro polémico episodio a su carrera de boxeador el próximo 28 de junio, cuando regrese al cuadrilátero tras un año de inactividad para enfrentar al famoso youtuber y empresario Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California.

El anuncio de dicho combate, el cual está pactado a 10 rounds de tres minutos en la categoría crucero, se produce poco tiempo después de que el púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez rechazara pelear contra el estadunidense.

“Hace cinco años, subí al ring para debutar como profesional tras una única pelea amateur, y cada combate desde entonces ha sido un paso más hacia el título mundial. Acabo de derrotar al hombre más rudo del planeta (Mike Tyson) y batí múltiples récords, y ahora me enfrento a un ex campeón mundial con 54 victorias, a quien Canelo apenas pudo vencer”, escribió ayer Paul, de 28 años, en sus redes sociales al anunciar la pelea.

“Chávez Jr es mexicano, pero yo, El Gallo de Dorado, puedo noquearlo. El sábado 28 de junio, en vivo por DAZN, derrotaré a Julio y enorgulleceré a Chávez señor como el Jr nunca lo ha hecho.”

Por su parte, Chávez Jr, quien actualmente ostenta un récord de 54 victorias, 34 por nocaut, seis derrotas y un empate, respondió: “¡Jake Paul, no juegues box! No soy un youtuber o luchador de UFC o golpeando a viejos boxeadores retirados, soy un verdadero ex campeón mundial de boxeo y el 28 de junio descubrirás lo que es estar con el verdadero estilo mexicano”.

Este será el segundo combate de Paul ante un ex monarca del orbe. El primero fue ante el otrora campeón de peso pesado Mike Tyson, de 58 años y a quien venció por decisión unánime en noviembre pasado en un espectáculo que rompió récords de audiencia.