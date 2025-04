El formato de escritura impresa, recuerda Tatto, es una tecnología muy antigua que existe mucho antes de la imprenta, en papiros y códices, y no ha sido superada; podemos tener otros aparatos de lectura digital; sin embargo, estas tecnologías tienen una obsolescencia programada, mientras un libro sigue siendo lo mismo que si lo compramos ayer o que si es de hace 200 años o, incluso, un incunable de la Edad Media .

Tattoo ve al libro electrónico como un complemento de la lectura: “En el ensayo El manual del buen lector, un recetario de buenas prácticas de lectura, una de ellas es que siempre carguemos un libro con nosotros. Si no tenemos uno a la mano, no es excusa para no leer, porque podemos hacerlo en nuestro celular o tableta, mientras estemos en el transporte público o en espera de alguien. Hay que leer todo el tiempo que tengamos libre y no dejar momentos muertos”.

En este sentido, el libro electrónico es una herramienta para siempre cargar con uno . Para Tatto el ebook es una buena manera de conocer a cierto autor o título y, si nos gusta, lo podemos comprar después en formato impreso .

Respecto del tono divertido de los ensayos, Tatto señala: Muchos creen que el ensayo literario o creativo es un género aburrido. Quise hacer un libro sobre libros que fuera accesible para quienes leen. Que, a pesar de no ser bibliófilos especialistas, puedan adentrarse poco a poco en ese mundo de la obsesión por los libros-objeto .