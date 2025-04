Su esencia no es ideológica, sino empresarial. Una maquinaria diseñada para privatizar, entregar contratos a sus amigos y, sobre todo, llenarse los bolsillos. Se les olvida que el objetivo del gobierno no es lucrar, sino servir al pueblo. Cabe recordar que el dinero público debe reinvertirse en la gente, no en las cuentas bancarias de unos cuantos.

Sin embargo, creo que este sector no es prioritario, tal vez un poco necesario en cuanto a la creación de empleos se trata.

En los tiempos de aranceles desproporcionados fijados por el imperio del norte, nos invita a reflexionar en México, así como en otros países, cómo está la industria nacional y replantear cómo fortalecerla a favor nuestro, a través de la ciencia y la tecnología. Es decir, nuestros politécnicos, universitarios y científicos tendrían que hacer esa gran tarea.

Hay que aprovechar la ocasión para hacer una industria más limpia que beneficie a los seres vivos y su medio ambiente. Mucho tiempo atrás, y más en las administraciones neoliberales, hubo fuga de cerebros porque esos gobiernos no tenían planes a largo plazo, ni contemplaban fortalecer la industria y la economía nacionales.

El modo de producción capitalista piensa sólo en hacer crecer el gran capital de manera ilimitada. Nuestro país podría avanzar en elaborar productos con más tiempo de vida útil, es decir, que sirvan lo suficiente para evitar la llamada producción desechable, que tiene el afán de mayor consumo y despilfarro.

Fabricar automóviles 100 por cientos hechos en México para el mercado nacional bajaría los humos del presidente de Estados Unidos y compañía.

Luis Langarica A.

Denuncia malas prácticas de la aseguradora Chubb

Desde 2021, a través de Banamex, contraté un seguro de cobertura amplia para mi Jetta 2017 con la aseguradora Chubb –póliza Q2 41602205–. Desgraciadamente, el 14 de marzo en la autopista México-Cuernavaca antes de llegar a la Pera un tráiler al que le venían fallando los frenos chocó por atrás a varios autos, siendo el mío el más afectado –siniestro NA25C002297–.

Una grúa que llamaron los agentes de la Guardia Nacional trasladó mi vehículo a un corralón con supervisión del ajustador David Pérez, quien hizo los trámites correspondientes.

Una semana después me entero de que mi unidad no fue llevada al taller de reparación Rhino de Cuernavaca, donde fue asignado por la aseguradora, porque ésta no ha hecho el pago a las Grúas Mejía. Después de muchas llamadas a los teléfonos de Chubb, Jorge Vite, quien es el encargado de tramitar el pago, después de más de un mes, dice que por fallas del sistema que salen de sus manos no puede liquidar la deuda, por lo que sigue creciendo en costo y tiempo.

He acudido a las oficinas del sur y a las centrales de Chubb, pero nadie resuelve este grave atraso que afecta mi vida.

Miguel Ángel Adame Cerón