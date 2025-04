El gran número de incendios forestales, los estragos que han causado y las dificultades experimentadas para extinguirlos ponen de manifiesto que el marco institucional se encuentra rebasado por un fenómeno que, según todas las previsiones científicas, se agravará año con año a causa del cambio climático y sus efectos, como las severas sequías que afectan porciones crecientes del territorio nacional. Por ello, se hace indispensable la creación de un organismo que tenga como función exclusiva la prevención, detección temprana y extinción de las conflagraciones que destruyen la menguante cobertura vegetal de la que México no se puede dar el lujo de prescindir.

Aunque es loable la suma de esfuerzos, no cabe duda de que las acciones y resultados se verían optimizados si el despliegue material y humano tuviera un mando único altamente especializado y capacitado en esta tarea específica. Otro saldo positivo de contar con un organismo encargado del manejo de las conflagraciones radicaría en aliviar la presión sobre instancias ya sobrecargadas de labores y no necesariamente aptas para esta tarea, como las ya mencionadas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para lograr los objetivos señalados no bastaría con crear una nueva entidad, sino también es insoslayable reforzar la educación y la concienciación a fin de que los ciudadanos se hagan corresponsables en evitar el inicio de incendios ocasionados por el hombre, sea por negligencia o de manera dolosa. En este sentido, se precisa un marco legal que quite todo incentivo a quienes incineran áreas forestales con el propósito de ampliar las fronteras agrícolas, urbanas o turísticas. Lo que está claro es que la indolencia no tiene lugar ante siniestros que dañan el medio ambiente, la salud humana, el proceso de recarga de los acuíferos y, en general, degradan la habitabilidad del país.