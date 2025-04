▲ El papa Francisco, aún en convalecencia, visitó ayer una prisión en Roma, donde se reunió con reclusos con motivo del Jueves Santo, anunció el Vaticano. El pontífice, de 88 años, conocido por su sensibilidad hacia el mundo carcelario, permaneció 30 minutos en la prisión de Regina Coeli, la más grande de la capital italiana. Cada vez que entro en estos lugares, me pregunto: ¿por qué ellos y no yo? , declaró a los periodistas, que lo interrogaron a través de la ventana de su tradicional Fiat 500. Vivo [la Pascua] como puedo , añadió después. El centro penitenciario, ubicado en un antiguo convento del siglo XVII, está ubicado en el turístico barrio de Trastevere. En el sobrepoblado penal, el argentino se reunió en privado con unos 70 presos, así como con miembros de la dirección y del personal del lugar, indicó el Vaticano. El jesuita no realizó el tradicional rito del lavado de los pies, que conmemora el gesto de Cristo hacia sus apóstoles. Foto Ap