Ap, Afp, Europa Press, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 18 de abril de 2025, p. 23

Washington. El presidente Donald Trump aseguró ayer que no tiene prisa en lanzar un ataque contra Irán por su programa nuclear , un día antes de las conversaciones entre Washington y Teherán en Roma, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que no permitirán que la república islámica obtenga armas atómicas.

Cuando se le preguntó sobre un informe del periódico The New York Times que decía que había rechazado un ataque israelí contra Irán, Trump dijo: No diría que lo rechazo. No tengo prisa por hacerlo porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país , informó The Jerusalem Post.

Netanyahu, señaló que no permitirán que Irán obtenga armas nucleares de cara a las próximas conversaciones mañana entre las delegaciones iraní y estadunidense en Roma.

El primer ministro ha dirigido innumerables operaciones públicas y encubiertas en su campaña contra el programa atómico de Irán; es gracias a esto que no posee actualmente un arsenal , indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

El gobernante israelí aseveró que dichas acciones, que han acarreado una gran oposición tanto en Israel como en el extranjero, han retrasado el programa nuclear de Irán aproximadamente una década .

El fin de semana pasado las delegaciones estadunidense e iraní mantuvieron contactos indirectos en Omán después de que Trump aseveró que si no se logra un acuerdo nuclear se podría recurrir a la vía militar.