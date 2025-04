Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 18 de abril de 2025, p. 9

Fatma Hassona, fotoperiodista palestina y protagonista del documental de Sepideh Farsi, Pon tu alma en tu mano y camina, murió en un ataque con misiles israelíes en Gaza. Tenía 25 años.

Pon tu alma en tu mano y camina se proyectará como parte de ACID (Asociación del Cine Independiente para su Difusión), una sección paralela que promueve el cine independiente en el Festival de Cine de Cannes del próximo mes.

En una declaración a The Independent, los organizadores de ACID dijeron: “Nosotros, cineastas y miembros del equipo, conocimos a Fatma Hassona cuando descubrimos la película de Sepideh Farsi Put Your Soul on Your Hand and Walk durante el programa de Cannes.

“Su sonrisa era tan mágica como su tenacidad: dando testimonio, fotografiando Gaza, distribuyendo comida a pesar de las bombas, el luto y el hambre. Escuchamos su historia, nos alegramos cada vez que aparecía al verla con vida, temíamos por ella. Ayer, nos conmocionó saber que un misil israelí había alcanzado su edificio, matando a Fatma y a su familia.

Habíamos visto y programado una película en la que la vitalidad de esta joven parecía un milagro. Esta ya no es la misma película que vamos a apoyar y presentar en todas las salas, empezando por Cannes. Todos, cineastas y espectadores, debemos ser dignos de su luz.

En una declaración adicional, Farsi describió cómo el contacto con Hassona había sido invaluable para el documental del cineasta iraní sobre Gaza.

La conocí a través de un amigo palestino en El Cairo, cuando buscaba desesperadamente una manera de llegar a Gaza, mientras atravesaba carreteras bloqueadas, buscando la respuesta a una pregunta al mismo tiempo simple y compleja , dijo Farsi.

“¿Cómo se sobrevive en Gaza, asediada durante tantos años? ¿Cómo es la vida cotidiana del pueblo palestino en guerra? ¿Qué pretende Israel borrar de este puñado de kilómetros cuadrados con tantas bombas y misiles?