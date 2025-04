Erendira Palma Hernández

Cuando apenas entraba al mundo de las artes marciales mixtas, Elizabeth Rodríguez sufrió una lesión que la dejó inactiva por un año y puso a prueba su compromiso con este deporte. Después de dos operaciones por la fractura de un dedo, la tapatía logró debutar de manera profesional y este viernes enfrentará a Cheyanne Bowers, en lo que será su segunda pelea en Estados Unidos con la firma LFA, considerada una puerta para la UFC.

En mis primeros entrenamientos me fracturé un dedo de la mano izquierda. Como no fue en una pelea, yo debía cubrir todos los gastos, pero la operación en un hospital privado costaba 40 mil pesos. Decidí recurrir a la seguridad social, ahí me operaron, salí bien, pero las indicaciones del médico respecto a la recuperación no fueron las correctas y tuve fibrosis , recordó.

La negligencia médica provocó que Rodríguez se sometiera de nueva cuenta a una cirugía, ahora con un especialista particular y detuviera su carrera por un año. Ese momento fue trascendental para fortalecer su interés y entrega con un deporte en el que siempre está de por medio la vida de quienes suben al octágono.

Quería estar en este deporte. Yo era una persona muy introvertida y esta es una disciplina muy retadora que te da seguridad , dijo al explicar los motivos por los cuales mantuvo el anhelo de entrar a las artes marciales mixtas.

Ahora, ya recuperada, Rodríguez se ha inspirado y respaldado en referentes tricolores de las artes marciales mixtas como Alexa Grasso e Irene Aldana, con quienes ha entrenado en Lobo Gym, para abrirse camino rumbo a la UFC.