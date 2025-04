Fernández, quien fue escritora para la compañía de tarjetas Hallmark, recuerda que la idea del libro nació en 2020, durante las primeras semanas de la pandemia de covid. “Cómo muchos, me pregunté: ‘¿qué puedo hacer para aportar?’ En una noche de inspiración, salí a mi balcón en Miami y me puse a mirar los edificios a mi alrededor. Me di cuenta de que había un montón de personas que también estaban afuera en sus balcones, preparando comida, tocando música. Mostraban las banderas de sus países de origen: Brasil, México y Colombia. Me inspiré muchísimo al pensar en las historias de Miami y de Estados Unidos”.

Nacida en Miami, de padres colombianos, la autora asegura que los niños no sólo merecen verse reflejados en los libros, sino también conocer la historia real del país. Al crecer tienen que saber esta verdad, que los inmigrantes no sólo son parte de nuestro presente, sino de nuestra historia compartida. Casi todos en este país descendemos de inmigrantes. Estados Unidos, tal como lo conocemos, fue construido por migrantes. Quise hacer un libro que tocara corazones, y que también sembrara orgullo y conciencia en los más pequeños .

Los niños merecen sentirse seguros, vistos y valorados , afirma la escritora Carolina Fernández, quien debuta en el mundo literario con el libro infantil We are Immigrants (Hachette, 2024), ilustrado por Alyssa M. González, y hasta el momento sólo en inglés.

▲ We are Immigrants, libro infantil ilustrado por Alyssa M. González, es el debut literario de Carolina Fernández. Foto cortesía de la autora

We are Immigrants es un libro celebratorio, con ritmo y colores vibrantes . Quiero que todo el mundo se vea reflejado en sus páginas: los niños, su familia, sus vecinos y sus compañeros. Es una invitación a ver nuestras diferencias no como barreras, sino como puentes, y recordar la historia que casi todos en este país compartimos. Está escrito para niños de manera muy divertida. No es político ni nada. Sólo celebra a los inmigrantes y toda la riqueza que siempre han aportado .

Fernández pudo haber iniciado su carrera literaria con una novela corta o un cuento; sin embargo, como dijo José Martí: los niños son la esperanza del mundo . Relata una experiencia reciente: “Hace poco tuve oportunidad de leer el libro a un grupo de niños de siete y ocho años, gracias a una invitación de la organización Amigos for Kids, en Miami. Muchos de los pequeños eran recién llegados de países como Venezuela, Cuba, México y Nicaragua. Después de la lectura hicimos una actividad en la que compartieron con dignidad de dónde venían, qué idiomas hablaban, el por qué se sentían orgullosos de su familia.

“Fue profundamente inspirador darse cuenta de que los niños no ven las diferencias como barrera, sino como una razón para conectar y celebrarse mutuamente. Reaccionaron con alegría, curiosidad y muchísimo corazón. Hay una frase en el libro que dice: ‘we’re proud to be on the same team’ (estamos orgullosos de ser parte del mismo equipo). Este es el mensaje central. El punto es que los niños, así como su familia, compañeros, amigos y vecinos se sientan orgullosos de su herencia. En estos tiempos tan divididos no podemos olvidar que todos somos parte de una sola raza humana.”

Sobre si habrá una edición en español, la entrevistada respondió: Trato de realizar este sueño. Trabajo con la editorial Hachette, que es global .