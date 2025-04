La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, llamó a la población a extremar cuidados durante la temporada vacacional de Semana Santa para evitar incendios durante las visitas a las áreas verdes. Estos días de descanso, cuando salimos con la familia a espacios abiertos, tomemos todas las precauciones. Nuestros bosques no deben perderse por descuidos , expresó.

Aunque el siniestro fue controlado, como parte de los protocolos de vigilancia posincendio, se mantendrán patrullajes preventivos para descartar reactivaciones causadas por brasas o pavesas.

En coincidencia, Adán Peña Fuentes, titular de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, alertó sobre los riesgos durante esta temporada seca y la necesidad de prevención por la ciudadanía.

Pidió no prender fogatas en sitios no indicados y tener especial cuidado con la basura, especialmente el vidrio, que puede provocar incendios. Las dos próximas semanas son críticas. No podemos generar una carga adicional para estos héroes que defienden el bosque de agua, nuestro pulmón y esponja verde .