A

lguien dijo que para entender el pensamiento complejo, nada mejor que leer las novelas de Fyodor Dostoyevski, más que los densos tratados al respecto. Para imbuirse del latinoamericanismo crítico y libertario, nada mejor y más disfrutable que la obra de Eduardo Galeano.

En los libros y textos periodísticos de nuestro querido uruguayo bebe uno sin meterse en honduras y complicaciones teóricas, una certera crítica a las opresiones que hemos vivido los pueblos latinoamericanos: el colonialismo, el racismo, el clasismo y el sexismo, sin olvidar la dominación de la religión institucionalizada. El de Galeano es un pensamiento decolonial, expuesto desde la perspectiva y desde el lenguaje de los pueblos latinoamericanos.

Mi primer encuentro con Galeano fue Las venas abiertas de América Latina , vasto análisis de la expoliación colonialista de los pueblos y la Madre Tierra en Latinoamérica. A veces criticada, incluso autocriticada, la obra consagra a Galeano como maestro de la sospecha de la historia de nuestra América. Denuncia de la conquista y la colonización, no como expedición descubridora o aventura misionera, sino como saga de la ambición y del despojo. Revelación de la sangre, el sufrimiento y la destrucción ambiental que cimentaron la riqueza capitalista de Europa.

Mi segundo encuentro con Galeano lo propició una amiga uruguaya, ex tupamara exiliada en París. Me regaló la trilogía Memoria del fuego, especie de Canto general en prosa de la historia diversa, polícroma, polifónica de América Latina. Historia social, sin grandilocuencia, con estampas, viñetas breves y sabrosamente narradas de las mitologías indígenas y populares, de las gestas y luchas colectivas, de los claroscuros de sus héroes, de la vida cotidiana y la narrativa de los de abajo, retrato de los excesos, mentiras y coartadas de los de arriba. Es un fresco impresionante, real memoria del fuego libertario que bulle en la patria grande.

El tercer encuentro con Galeano fue muy personal, y de importancia existencial para mí. En 1997 fui secuestrado en la Ciudad de México. Mis captores me llevaron a un hotel de mala muerte; bajo golpes y amenazas me tendieron entre dos camas y me pateaban y amenazaban de muerte. Permanecí tranquilo. Al rato empezaron a ver uno de los partidos de futbol de la Copa América, y cuando no supieron el nombre de un jugador, se los dije. Luego me acordé de una anécdota sobre el futbol –otro de los temas favoritos de Galeano– que había publicado La Jornada el domingo anterior: