os estudian, examinan, vigilan, dronean, espían. De ellos nosotros apenas sabemos lo que nos quieren informar sus medios corporativos y el polvo que de ellos recogen los de la misma laya que circulan en territorio nacional.

Entre centros, institutos, programas educativos, bancos de datos, organismos oficiales y civiles suman –si conté bien– 87 instituciones estadunidenses dedicadas al estudio y la investigación de los países de América Latina y el Caribe. Más de 30 de ellas se hallan insertas en estructuras universitarias.

Aparte debe contarse una miríada de think tanks (centros o tanques de pensamiento). Unos operan como oficinas gubernamentales (dependen del Departamento de Estado, de otras agencias, diversas secretarías y del Pentágono); son también organismos civiles (dependientes de individuos, partidos, universidades, empresas u organizaciones empresariales), que pueden ser de apoyo a las políticas y estrategias de Washington. Google Custom Research indica mil 200 centros y think tanks de investigación. En una lista restringida conté casi 320 de los más visibles. Sólo en los temas de economía y política Wikipedia enlista 150 y la Heritage Foundation alrededor de 130.

La temática de esos centros y think tanks es muy variada y no se limita a la realidad de Estados Unidos; es de hecho global. Muchos tienen que ver con defensa y seguridad nacional y con su reverso: estrategias para controlar y combatir donde se presente –sobre todo en su patio trasero, que no hemos dejado de serlo– aquello que milite contra sus intereses o de los intereses convergentes de sus trasnacionales. Desde vivienda, salud, educación y recursos naturales hasta las principales ramas económicas, el gobierno, la ciencias y la tecnología, así como problemas sociales, son algunos de sus temas que, por supuesto, implican aquí y allá a los países de América Latina y el Caribe.

Añádanse las agencias, oficinas, consejos, comisiones, donde se realizan numerosas investigaciones vinculadas a la gestión estatal, el control sociopolítico interno y externo del gobierno estadunidense y la defensa y la seguridad. Son cientos. El cine y ciertos hechos nos han familiarizado con la FBI, la CIA, la DEA: la punta del iceberg.

Buena cantidad de ese universo de lugares desde los cuales se hace investigación sobre nuestros países se halla en manos de la derecha (los famosos neocons o neoconservadores). De algunos hemos conocido sus programas e informes estratégicos que atentan contra el interés soberano de los países latinoamericanos y caribeños: el Instituto Santa Fe, el Instituto Baker de Políticas Públicas, Pro Pública, la Heritage Foundation, la Red Atlas y la Usaid (ya extinta).