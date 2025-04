Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de abril de 2025, p. 9

Tapachula, Chis., Josselin Rivera lleva tres meses apenas sobreviviendo en la frontera sur de México, donde quedó atorada luego de que Estados Unidos cerró el ingreso a solicitantes de asilo a través de la CBP One, y tampoco puede volver a Venezuela por sus propios medios.

Trabaja en casas 12 horas al día con un sueldo de 200 pesos diarios, que apenas le alcanzan para pagar la renta de 4 mil pesos mensuales, la cual comparte con otros migrantes, y le permite dar sustento a sus dos hijas de 2 y 5 años.

Entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche en una casa de familia, pero lo que me pagan no me alcanza para el alquiler y mantener a mis hijas; ya estamos desesperados , narra con voz entrecortada.

La venezonala llegó a Tapachula pocos días antes del 20 de enero pasado, justo cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y de inmediato suspendió la aplicación que permitía a migrantes en tránsito tramitar una cita para solicitud de asilo.