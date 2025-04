Aseguró que él y sus compañeros manifestantes no son invasores, como se ha señalado, pues han hecho su vida en la Sierra Alta y han luchado para que sea un lugar apto para habitar y trabajar el campo.

Yo solicité esas tierras y ese individuo (quien pretende despojarlo) todavía no estaba; una vez que vino, dice que compró y está reclamando 24 hectáreas, pero yo no sé a quién le compró. Esas tierras ya estaban en proceso; sólo me han fallado en que no me dan el deslinde. Tengo papeles del gobierno de México , expuso.

La orden de desalojo en contra de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos se ejecutó el pasado 21 de febrero, luego de que hubo intentos previos de expulsión que no se concretaron.

Los manifestantes advirtieron que siguen en pie de lucha y mantienen sus protestas a las afueras de los terrenos desalojados que se entregaron a extranjeros.

Según la prensa local, en años anteriores se ha señalado que los dueños de los terrenos son Ari Sebastian Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh.

Medios regionales afirmaron que la invasión de los terrenos ocurrió en 2019, y que el lote en pugna ha sido propiedad privada desde antes de ello, no perteneciente al gobierno federal, como aseguran los inconformes.