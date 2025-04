Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de abril de 2025, p. 23

Xalapa, Ver., Margarita Hernández, madre de Patricia Bellido Hernández –oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal–, denunció que un ex policía de la SSP la despojó de su vivienda, la cual le entregó la dependencia tras la muerte de su hija hace 13 años, quien fue asesinada después de acusar que la agredieron sexualmente en la corporación.

La señora relató que Patricia Bellido falleció en 2012 y dejó en la orfandad a su hijo, por lo que el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita (en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de 2010 a 2016), le entregó una casa para que Margarita pudiera criar a su nieto.

Relató que en esos momentos no denunció el crimen por temor, y se enfocó a cuidar del niño ante la muerte de su hija. La mataron, la violaron, cuando yo entregué al estado a una mujer preparada, titulada, joven de 23 años; eso es lo que hicieron los comandantes .