En la actualidad, Úrsula Tinoco participa en varias obras. Una de ellas es The Colors of Frida dentro del Teatro SEA, en la que encarna a la célebre artista plástica mexicana.

A principios de este año, participó en la puesta en escena Building my Casa dentro de La MaMa Experimental Theatre Club, en el que se aborda la identidad, el fracaso y la alienación que experimentan los migrantes latinos en Nueva York.

Y añade: esta es una carrera difícil que requiere muchísimo trabajo y conocimiento; el éxito no sucede de la noche a la mañana .

Sin embargo, subraya: una tiene la idea de que vendrá a Estados Unidos y la hará en grande, pero eso no necesariamente es verdad. Desgraciadamente, de todas las personas con las que yo me gradué, la mayoría éramos extranjeros y todos compartimos el sueño de quedarnos, pero muy pocos permanecemos en la ciudad .

Foto tomada de la página ( es.ursulatinoco.com ▲ La actriz mexicana en la puesta en escena The Colors of Frida.

Aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Frida Kahlo es una figura muy importante porque vivió aquí por muchos años junto a Diego Rivera. Me encanta la idea de representar papeles de México. Me fascina la vida de Frida Kahlo, fue una mujer que sufrió mucho, pero que también luchó y vale la pena contar su historia.

A la par, participa en otra obra titulada César Chávez and the Migrants, que le valió el premio Lata 2023 por Mejor Caracterización Femenina. En ella se aborda la figura de Chávez, líder campesino y activista de los derechos civiles estadunidense, quien fundó la Asociación Nacional de Campesinos en 1962.

Úrsula también forma parte del elenco de The True Story of Little Red Riding Hood. Algo que vale la pena destacar, es que estos tres proyectos forman parte de una propuesta de actuación que incorpora títeres en el escenario.

A propósito de esta práctica, la actriz no se suma a las voces que cuestionan el uso de la inteligencia artificial, no la condeno; creo que puede ser una herramienta útil para los artistas, pero no debe ser el remplazo de su talento , comenta.

En lo que respecta al teatro, ella seguirá trabajando en una de las maneras más orgánicas que existen: representar un papel con personas frente a ella.

“Soy artista residente en La MaMa y estoy empezando a crear mis propias obras. Colaboro con mi hermana, la artista visual Mariana Tinoco y estamos desarrollando una serie teatral para niños con títeres y basada en sabores de la cultura mexicana. Aquí en Estados Unidos es muy común el uso de los puppets y yo lo hago tanto en espectáculos para adultos, como el de Frida y César Chávez, pero también en los infantiles”.