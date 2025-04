Adam White

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 17 de abril de 2025, p. 7

Juliette Binoche ha pasado más de cuatro décadas bajo la dirección de grandes realizadores como Claire Denis, Jean-Luc Godard, Olivier Assayas y Michael Haneke, por mencionar algunos.

La gran historia de amor de El paciente inglés, por la que ganó un Oscar en 1997, y el juego seductor y provocativo de Chocolate, por la que fue nominada para ese premio, probablemente sean sus películas más conocidas, pero son instantáneas de una carrera colorida. Su dolor ceniciento en Tres colores: azul, de Krzysztof Kieślowski, evita el histrionismo: hay un ligero temblor aquí, un rubor de devastación allá. También hay potencia en su sexualidad temeraria en Let the Sunshine, de Claire Denis, y su científico de mente en la rareza de ciencia ficción de High Life, del cineasta Michael Haneke, parece sacar a relucir su gélida sensibilidad, en películas como Código desconocido y la aterradora Caché.

Cuando se está en el cine, nunca se sabe qué Binoche te va a tocar. Lo mismo ocurre en persona. La actriz de 61 años es intensa, y en un momento dado golpea la mesa entre nosotros con las manos. Poco después, se muestra risueña y animada. El mero hecho de sentarse con ella resulta teatral. Se quita la chaqueta (hace demasiado calor) y se la pone por la espalda (hace demasiado frío). Bebe un buen trago de chocolate caliente en cuanto llega y se quema la boca.

Binoche habla de The Return, versión subversiva de La Odisea de Homero que marca su tercera película con el actor Ralph Fiennes. Aparecieron juntos por primera vez en una adaptación de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë en 1992. Luego interpretaron a una enfermera traumatizada y a una convaleciente desfigurada, respectivamente, en El paciente inglés. Gran parte del poder de The Return, que presenta a la pareja como amantes separados durante décadas por la guerra, proviene de su historia compartida como actores: los hemos visto enamorarse una vez antes.

Hemos seguido siendo amigos a lo largo de los años , asegura Binoche. Así que llegamos a esta historia con un bagaje de responsabilidades . Ríe. La verdad es que me mudé. Porque interpretábamos estos arquetipos, pero también a seres humanos, y éramos nosotros dos quienes les aportábamos esa humanidad. Éramos Odiseo y Penélope, sí, pero también éramos Ralph y Juliette .

Actuar debe ser impredecible

Agrega: Veo más evolución en Ralph que en mí misma , considera. Ahora lo conozco mejor. Me ha permitido acercarme a él. Conozco sus deseos, conozco su lado oscuro y su belleza . No quiere entrar en detalles, pero afirma que lo adora. Conoce sus límites y no tiene miedo de hablar de ellos conmigo. Siento que, en cierto modo, somos de la misma familia .

Fiennes ha hablado de ser más reservado y gruñón en los sets, mientras que Binoche buscaba compenetración y autonomía. Claude Berri la expulsó de una película a mitad de producción por discrepar con las decisiones de su personaje.