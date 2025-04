En el segundo tiempo, el mismo Saka corrigió su error y adelantó a su equipo con un sutil remate a las redes, tras un pase filtrado del español Mikel Merino. El Madrid no pudo lograr más que el empate por parte de Vinicius un par de minutos después, tras un error defensivo de William Saliba. El brasileño Gabriel Martinelli sentenció la victoria del Arsenal al anotar en un contragolpe en el tiempo agregado.

No existió posibilidad de otra remontada histórica para los dirigidos por Carlo Ancelotti. Tampoco hubo goles agónicos, drama inten-so ni magia en el Bernabéu. Los Gunners cortaron los circuitos de juego merengues, al neutralizar el dinámico ataque conformado por Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Rodrygo.

Al finalizar el duelo, Ancelotti comentó no estar seguro sobre su futuro como entrenador del cuadro blanco, a pesar de ser el entrenador más exitoso en la historia de la Champions con cinco títulos.

Puede pasar que el club decida cambiar, tal vez este año o el próximo cuando acabe contrato, no hay problema. El día que termine aquí sólo puedo agradecer, mañana, en 10 días o en un año. Si el acuerdo se acaba o no a mí me da exactamente igual.

Con un sabor de boca distinto salió Arteta, quien regresó al Arsenal a semifinales desde 2009, cuando cayeron ante el Manchester United.

Esta es una de las mejores noches de mi carrera futbolística, sin duda. Es realmente especial contra un equipo que ha sido una inspiración para muchos de nosotros en este torneo , afirmó. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del entrenador Leo Beenhakker.

En el estadio San Siro, el Inter obtuvo su boleto a la siguiente ron-da al empatar 2-2 (4-3 en el global) al Bayern Múnich. Las anotaciones para el conjunto italiano llegaron de los botines del argentino Lautaro Martínez y del francés Benjamin Pavard, mientras para el cuadro alemán anotaron el inglés Harry Kane y el alemán Eric Dier.

La dura realidad es que no vamos a jugar la final en casa. Esa es y no podemos cambiarlo , declaró el estratega del Bayern, Vincent Kompany.

El partido representó el final de la larga historia del alemán Thomas Müller con el Bayern en Champions, ya que el emblemático atacante de 35 años abandonará el club de toda su vida al término de la actual temporada.