Daniel López Aguilar y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 17 de abril de 2025, p. 5

Mariana González, de apenas 7 años, se encontraba indecisa frente a dos títulos, con las manos apretadas contra su pecho. En una sostenía El conejito que quiere dormirse y, en la otra, un libro para colorear con sirenas de cabello azul y escamas tornasol.

Mientras su madre, Pilar Romero, la observaba en silencio, la pequeña finalmente eligió el de las sirenas. Pagaron 70 pesos y con ese gesto emergió una de las primeras postales del Gran Remate de Libros, Discos y Películas, que comenzó ayer en la explanada del Monumento a la Revolución.

Quería el libro del conejito porque me cuesta un poquito dormir, pero me gusta más colorear , explicó la niña en entrevista con La Jornada. Su madre comentó que aprovecharon la Semana Santa para pasear por el Centro, aunque no son visitantes frecuentes de esta zona por su ritmo de vida, las vacaciones les permitieron darse una vuelta por allí.

También quiero ver algunos acetatos y libros. No soy una lectora voraz, pero me gusta mantener la mente activa , añadió mientras hojeaba una libreta de juegos mentales.

A pesar del calor del mediodía, ya había decenas de visitantes recorriendo los 214 estands que conforman esta edición. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina y la Brigada para Leer en Libertad, se celebra bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan .

No se trata sólo de un llamado romántico, sino de una necesidad real: muchos de los títulos en oferta, si no se venden aquí, terminan en la trituradora.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la edición 19 del Gran Remate, donde los asistentes pueden adquirir libros, discos y películas a precios que oscilan entre 10 y 150 pesos.

Destacó que en la capital del país el acceso a la cultura es un derecho, no un privilegio, y afirmó: Cuando en la ciudad se lee, ésta se vuelve más libre y justa. La cultura y el acceso a los libros son esenciales para el bienestar colectivo .

Con motivo de la conmemoración del Día del Libro, Brugada anunció que el próximo día 23 el Zócalo se convertirá en un lectódromo , donde se realizará una jornada de lectura colectiva. También adelantó que, al finalizar ese acto, se instalará el Zócalito de las Infancias, espacio con actividades para celebrar a los pequeños.

Paloma Saiz, fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, subrayó la importancia de este encuentro que pone libros de calidad al alcance de todos, a precios accesibles .

También hizo un llamado a reformar la ley para que las editoriales puedan donar esos libros sin enfrentar cargas fiscales y así evitar que miles de títulos acaben perdiéndose.